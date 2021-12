Desde cedo que as complicações intestinais, as dores nas articulações e alguns problemas oftalmológicos alertaram Mariana para um diagnóstico médico menos positivo. Foi aos 14 anos que descobriu a doença de Crohn e o processo de aceitação nem sempre foi fácil. Hoje, Mariana fala abertamente sobre a doença e afirma que apesar de haver períodos muito complicados, todos são ultrapassáveis com uma boa gestão.