'Maria' foi vítima de violência doméstica durante 20 anos mas a ajuda chegou: "Tenho muita esperança no futuro"

Num apelo desesperado à Casa Feliz, 'Maria' pediu ajuda e ninguém ficou indiferente. A equipa do doutor Viriato Ferreira rapidamente se disponibilizou para caminhar ao lado de Maria e ajudá-la na recuperação. Um mês depois do relato impressionante, da mulher que pensou encontrar o amor e viveu o seu maior pesadelo às mãos do próprio marido, o balanço é bastante positivo e o medo e a culpa deram lugar à esperança.

