A União Zoófila faz 70 anos e não há melhor celebração do que esta parceria com a Worten. A campanha temática promove a adoção de cães e gatos, através da ação Aquecedor de Estimação, em vigor até 31 de dezembro deste ano.

Com o objetivo de oferecer sempre as melhores soluções de aquecimento de casa é também a forma perfeita para deixar aquecer o coração, com um animal de estimação: "Todos eles têm muito calor para dar, basta que lhe demos uma oportunidade".