Questionado sobre as suas decisões, António Costa confessa que "aprendemos todos os dias" mas que a grande dificuldade é sobretudo "ter a certeza da incerteza". Apesar de agir perante o desconhecido, reforça que todas as decisões devem ser tomadas na consciência do conhecimento mesmo sabendo que tudo pode mudar, dias depois.

O primeiro-ministro elogia ainda a atitude do povo português, que mesmo cansado de toda esta difícil situação, tem sido exemplar na sua compreensão cívica.

Veja agora o apelo de António Costa ao país