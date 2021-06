mais sobre

Celebramos o verão na Casa Feliz com bolas de berlim na praia e "Gelados e Companhia". Ficámos a conhecer os biquínis feitos à mão 'Alis', as toalhas de praia 'Futah', os calções de banho 'Amber' e as alpercatas 'Bento'. Recebemos uma família muito especial de nadadores salvadores.