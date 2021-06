mais sobre

Aos 13 anos, engravidou depois de ter sido violada. Foi institucionalizada juntamente com a recém-nascida mas nem por isso o seu pesadelo teve fim. De todas as vezes que saía da instituição a mãe obrigava-a a prostituir-se e ficava com os lucros. Mulher e amante, de 31 e 64 anos, foram detidos por lenocínio e abusos.