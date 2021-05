mais sobre

Na escola Secundária de Ponte de Sor, o clima vivido é de preocupação. Os encarregados de educação estão preocupados com a segurança dos filhos e os professores falam em alunos armados com navalhas. O diretor do Agrupamento de Escolas de Ponte de Sor, Manuel Andrade, garante que a escola tem “problemas e dificuldades como todas as escolas têm”.