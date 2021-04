Professora condenada por burlar senhorios: "Nem sequer pode ser executada porque está insolvente"

mais sobre

Uma professora viveu em três casas mobiladas de Esmoriz, que arrendou em 2016 e 2017, e das três retirou várias mobílias que vendeu sem o consentimento do senhorio. Disse em tribunal que o fez por necessidade, pois atravessava problemas financeiros e precisava de pagar as rendas e alimentar os dois filhos menores. Acabou condenada no tribunal de Santa Maria da Feira, a um ano e oito meses de prisão, pena suspensa na sua execução. Terá ainda de se submeter a um tratamento psiquiátrico e de indemnizar os lesados em 600 euros.