Uma zanga entre dois cães esteve na origem da morte do jovem de 23 anos. Joaquim Marques andava armado e a determinado altura fez frente ao dono do pitbull, acabando por baleá-lo no peito. O homem tentou sair em liberdade após cumprir oito anos de uma pena de 12 mas juízes recusaram o pedido.