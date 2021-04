Homem sai em liberdade após agressões: "Tentativa de homicídio e dano qualificado, o que mais queremos?

mais sobre

Tia e sobrinho não hesitaram em enfrentar o ladrão, que lhes arrombou a mercearia na Amadora, mesmo sabendo que o homem estava armado com uma garrafa partida. A mesma garrafa que foi usada para golpear as vítimas no pescoço, braços e perna. Apesar da violência empregue e ter gritado que era terrorista e já tinha morto outras pessoas, um juiz deixou este homem em liberdade, apenas com termo de identidade e residência.