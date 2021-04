mais sobre

É por causa de uma construção de um anexo que acontece a discussão. As duas cunhadas acabaram por se zangar devido a mudanças no valor do anexo. O homem que ia vender a casa estava armado e esperou pelo irmão e pela cunhada, atirando sobre ela dois tiros de caçadeira. O atirador agrediu ainda o irmão, fugiu e agora é procurado pela polícia.