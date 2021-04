Pai e madrasta condenados pela morte de Valentina: "O tribunal acreditou no arrependimento desta mulher"

mais sobre

Valentina Fonseca morreu a 6 de março de 2020, com 9 anos. O pai convenceu-se que ela teria tido contactos sexuais com o amigo da mãe, a quem chamava de padrinho. Queria que a filha confessasse e por isso espancou-a e torturou-a. Foi a 10 de maio que o pai confessou o crime e levou a polícia judiciária ao local onde tinha escondido o corpo, com a ajuda da companheira. A madrasta foi condenada a 18 anos e 9 meses e o pai condenado a 25 anos.