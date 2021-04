Homem atira óleo a ferver a ex-mulher: "Se a vítima tivesse tomado uma atitude ainda era punida. É vergonhoso"

mais sobre

A relação tumultuosa começou desde 2008. Vera tinha apenas 20 anos e começou uma relação amorosa com um homem com quase dobro da sua idade. Na primeira semana de relação, Vera foi vítima de violência doméstica. Os anos que se seguiram foram marcados por atos de agressão verbal, física até ao crime em 2012: o homem pegou no óleo, onde estavam a ser cozinhadas batatas fritas, e atirou na direção de Vera. No passado dia 8 de abril, o agressor quis obrigar a vítima a ter relações sexuais. Apesar de todo este cadastro, o homem ficou em liberdade.