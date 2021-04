mais sobre

Jennifer esteve com o pai dos filhos durante 10 anos e admite não saber como conseguiu estar tempo com uma pessoa assim: "É muito difícil, ele começou a tratar-me mal e a falar mal comigo". O ex-marido proibiu-a de ver os filhos e há mais de um ano que Jennifer não tem contacto com eles. Na semana passada, conseguiu voltar a ouvir as suas vozes.