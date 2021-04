mais sobre

Jennifer foi abandonada pela mãe aos 7 anos e foi criada pelo pai e pela madrasta. Anos muito difíceis, que obrigaram a ex-concorrente do 'Hell's Kitchen' a sair de casa para viver com a madrinha: "A relação com a minha madrasta era muito complicada, ela nem me deixava falar com a minha mãe e o meu pai bebia muito"