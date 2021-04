'Zé Saloio' dá golpe com venda de relógio de 18.000€: "Mais de 70% das burlas são feitas com 2 burlões"

mais sobre

Sebastião Malheiro de Sousa, mais conhecido por 'Zé Saloio', tem 64 anos e um longo cadastro. Foi detido uma vez mais depois de ter montado uma armadilha online. Colocou à venda um relógio de luxo por 18.000€ e acabou por assaltar, com dois cúmplices, o comprador que concordou em fazer a transação em dinheiro vivo num quarto de hotel. Os assaltantes ficaram em liberdade com apresentações bissemanais às autoridades. "Tenho pena do o terem roubado. Mas foi guloso e ia cometer um ilícito", comenta Hernâni Carvalho. "As pessoas põem-se a jeito. Ninguém leva 18.000€ em dinheiro para um negócio...", acrescenta Miguel Santos Pereira