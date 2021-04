Recém-nascido encontrado morto no lixo: "Se nasceu com vida e depois faleceu, há crime. Se não, não há"

mais sobre

O bebé recém-nascido foi largado em aterro na Póvoa de Lanhoso, em Braga. Não é possível saber, para já, onde é que o bebé foi deixado e espera-se as análises da autópsia. "É uma tarefa bem complicada para saber quem é que deixou o recém-nascido no lixo", afirma Miguel Santos Pereira. Hernâni Carvalho acrescenta:" Tem que ser apurado se nasceu morta ou se nasceu com vida e depois faleceu"