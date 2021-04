mais sobre

"Ele ficou super emocionado e começou a chorar", afirma Tatiana Oliveira. O casal conheceu-se no altar do programa da segunda temporada do "Casados à Primeira Vista" e, desde então, já trocaram alianças duas vezes. "Ele planeou tudo. Foi super romântico. Adorei". A enfermeira revela ainda detalhes sobre a gravidez e a reação das suas famílias.