A luta de Carolina contra a bipolaridade: "Tive 2 tentativas de suicídio. É como estar no fundo do poço"

"Tive cerca de 10 anos com o diagnóstico errado e isso só fez com que a as minhas crises piorassem". Em novembro de 2020, Carolina Cabral Marques tentou o suicídio e não foi a primeira vez. "Estava a ser medicada para a depressão… achavam que era uma miúda mimada, que não ouvia ninguém, que não tinha objetivos." Hoje, já estável, a jovem veio ao 'Casa Feliz' contar a sua história de luta contra a bipolaridade.