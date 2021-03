"Quando lá cheguei o menino estava inanimado e sem respirar" - Fernando Carvalho é o herói que salvou um bebé de morrer asfixiado

mais sobre

O militar da GNR estava a caminho do posto quando ouviu a comunicação de que um bebé estaria com dificuldades em respirar, deslocou-se ao local e efetuou a 'manobra de heimlich'. O menino escapou com vida e sem sequelas: "Naquele momento temos de decidir o que é necessário fazer, não é preciso nenhum herói..."