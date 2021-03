mais sobre

Bruna Nunes de 17 anos desapareceu sem deixar rasto em dezembro de 2014 e a sua mãe, Lilia Santos, conta-nos os pormenores do seu desaparecimento. "Lembro-me da face do inspetor quando me diz: Encontrámos o corpo da Bruna". O homicida, namorado de Lilia tentou violar a jovem e espancou-a até à morte.