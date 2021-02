Incendiária volta a atear fogo que matou homem: "As apresentações periódicas não têm eficácia nenhuma"

mais sobre

Um mês depois de ter sido detida pela Polícia Judiciária por incendiar a casa do ex-namorado, a tradutora de 42 anos foi novamente presa por atear fogo numa residencial na baixa de Coimbra. Recorreu a um isqueiro e lançou chamas às roupas do quarto do hóspede e acabou por provocar um morto. "As apresentações periódicas não inibem as pessoas de fazerem o que quer que seja", afirma Hernâni Carvalho.