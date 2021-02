Entrevista aos jovens que denunciaram violação na internet: "Ainda estamos a tentar digerir essa situação"

mais sobre

Circulam na internet imagens de um direto do humorista Fábio Alves em que um jovem afirma ter violado uma rapariga, em Viseu. As palavras do jovem e o vídeo causaram revolta e chocaram o país. Em entrevista, o humorista diz ter entrado em contacto com a suposta vítima - que afirma ter havido tentativa, mas não violação. "Acho isto grave na mesma. Tentar é grave." O caso foi entregue ao Ministério Público.