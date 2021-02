Julgamento do assassinato de Valentina: "Esta criança já estava morta antes de a matarem"

mais sobre

Começou, nesta quarta-feira, o julgamento do homicídio de Valentina, morta no ano passado em Atouguia da Baleia. O pai e a madrasta são acusados do homicídio. A socióloga Maria José Núncio considera o caso uma "realidade vivida por muitas crianças que são empurradas de um lado para o outro e que são completamente ignoradas por toda a gente, desde a família às instituições sociais e que correm o risco de ter este final".