João Baião e Diana Chaves aprendem a fazer o famoso pão com chouriço de Dolores Ferreira

É também conhecida como tia Dolores e "Pão com chouriço e outros sabores, só na Dolores" é o seu lema. A sua receita já é um sucesso com direito a cântico -'Música do Pão com Chouriço'. Dolores partilha com os apresentadores a sua famosa receita e é surpreendida em direto por amigos, familiares e clientes. “É muito gratificante perceber que marcamos a diferença na vida de alguém”, diz a penafidelenses emocionada com as mensagens.