Saúl perdeu a mulher, vítima de cancro: "Ela faleceu quando me deitei ao lado dela. Foi esse momento que ela escolheu"

No ano passado, Juliana perdeu a luta contra o cancro e deixou Saúl com os dois filhos pequenos para criar. Em casa, na cama, deitado ao lado do marido. Estes foram os desejos de Juliana. Uma história de amor interrompida pelo cancro mas que continua vivo."Tive o amor da minha vida e não a quero esquecer. Quero que os meus filhos se lembrem dela sempre“, diz o enfermeiro.