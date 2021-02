mais sobre

Homem de 71 anos e dois dos seus filhos são acusados de abusos sexuais no concelhos de Tomar. Várias gerações de violadores na mesma família. As vítimas são filhas, netas e sobrinhas dos suspeitas que acumulam um total de 331 crimes. A mulher do patriarca diz ter sofrido maus-tratos durante 40 anos para calar esta terrível verdade, mas continua com pena do marido preso.