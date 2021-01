Uma médica que dá prioridade aos afetos: "A componente humana que os livros não ensinam"

mais sobre

A cirurgiã plástica Sofia Santareno fala da importância dos afetos na área. "O doente não é só mais um. Há muita coisa que se passa do ponto de vista hospitalar que as vezes não são as melhores" ao ponto de questionar se era mesmo essa profissão que queria seguir. “Também fui doente e achei que tudo ia acabar”, recorda a doença rara que deixou-a numa cadeira de rodas e fê-la mudar o olhar sobre os pacientes.