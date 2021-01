mais sobre

"Se eu sair de casa, o ambiente vai melhorar assim tanto? A resposta foi «sim»", relata Ricardo Martinho sobre o ambiente vivido com a mãe e o padrasto. A sua relação com a mãe deteriorou-se com o tempo e por causa do padrasto, que diz ser infiel. "Tínhamos uma cumplicidade estrema, éramos melhores amigos", lamenta o jovem.