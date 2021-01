mais sobre

Luís Costa foi diagnosticado com uma leucemia aguda, está a fazer quimioterapia e terapias alternativas e acredita que a chave do sucesso para superar a doença será a fusão de ambas. Hoje, o DJ Magazino recordou a luta que travou contra a covid-19: "Entrei em coma, tive 40 dias em coma e quando acordei não me reconheci"