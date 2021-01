mais sobre

João Paulo Sousa fala com Sónia Mota, uma das interpretes de língua gestual que, todos os dias, comunica com a Comunidade Surda. A data é celebrada há 30 anos, com a fundação da primeira Associação de Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa (AILGP). "Se nós não estivermos aqui, há informação que na realidade não vai passar. E pior, há informação que passa deturpada", diz a interprete.