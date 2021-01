Tia Céu, a esperança em tempos de pandemia: "De 200, passámos a ajudar 400 famílias"

mais sobre

Maria do Céu, mais conhecida como Tia Céu, tem uma história de vida inspiradora. Já fugiu à guerra, viveu num aeroporto, superou dois cancros e perdeu um irmão há 18 anos. Apesar de todas as provações, é conhecida por estender a mão a quem mais precisa. Através da Solfraterno, associação de solidariedade criada pela própria há 7 anos, Tia Céu ajudou mais de 500 famílias afetadas pela pandemia da covid-19. "Estou cá para atenuar a dor e o sofrimento do próximo", afirma.