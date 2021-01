mais sobre

Inconformado com o fim da relação, o jovem de 27 anos de Vila Franca de Xira agride a ex-companheira e sogro para, logo a seguir, regar-se com gasolina e atirar-se contra uma bomba de gasolina para se fazer explodir. Com análise de Hernâni Carvalho, psicólogo clínico e forense Mauro Paulino e a advogada Paula Varandas.