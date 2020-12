mais sobre

Em dia do 7.º aniversário da inscrição da Dieta Mediterrânica como Património Imaterial da Humanidade da UNESCO em Tavira, Noélia Jerónimo veio ao programa preparar Cataplana de peixe e Açorda de Carabineiros. "Receitas de sabor e alma" onde o segredo está na simplicidade. Já disponíveis no "Petiscos e Mariscos", o segundo guia de receitas, grátis com o Expresso.