mais sobre

A idosa de 90 anos, inicialmente, manteve-se em silêncio com medo de represálias por parte do agressor mas o caso chegou ao conhecimento da Polícia Judiciária. O homem de 59 anos incorre numa pena que pode chegar aos 10 anos de prisão. Com análise do advogado Miguel Santos Pereira, o Inspetor-chefe da Polícia Judiciária José Paulino e Hernâni Carvalho, via Skype.