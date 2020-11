Carlos Neto: "As crianças estão escravizadas pelo tempo dos adultos. Muitas não sabem correr nem saltar"

mais sobre

O Professor Catedrático da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa e autor de “Libertem as Crianças - A Urgência de Brincar e Ser Ativo", aborda o sedentarismo, a superproteção, o analfabetismo motor (entre outros) como grandes problemas enfrentados pelas crianças hoje. O programa foi à rua saber as opiniões dos portugueses. Será que as crianças são mais imaturas e brincam menos tempo na rua?