Dario tentou suicidar-se duas vezes, depois do divórcio: "Foi um choque quando a funcionária do Tribunal me disse que estava divorciado" Dario Ribeiro esteve casado durante 24 anos e soube através de uma carta que estava separado: "Foi dos piores momentos da minha vida. Fiquei sem nada".