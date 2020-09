Bebé de 21 dias abandonado no Cacém com uma carta - "Mais do que propriamente uma rejeição, parece haver um pedido de ajuda"

mais sobre

O caso está a comover o país. O bebé foi deixado à porta da Igreja Evangélica do Cacém, estava bem tratado dentro da alcofa e "foi deixado com dor certamente". Segundo dados divulgados por Luís Maia, "em Portugal, no último ano, foram abandonados 22 bebés". Acompanhe a conversa com Hernâni Carvalho, a ex-técnica da CPCJ Ana Carvalho e a psicóloga Rita Fonseca de Castro.