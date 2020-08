O que podemos fazer com as sobras do pão? Rúben Pacheco Correia tem algumas dicas para partilhar consigo!

Vídeos Mais sobre Casa Feliz O que podemos fazer com as sobras do pão? Rúben Pacheco Correia tem algumas dicas para partilhar consigo! mais sobre Rúben trouxe o pai à Casa Feliz. Enquanto Álvaro preparou um cocktail, o jovem açoriano fez duas receitas: Pão Recheado e Rabanadas Recheadas com Compota de Figo.