Devemos manter as mesmas rotinas com as crianças nas férias? O pediatra Hugo Rodrigues responde!

Vídeos Mais sobre Casa Feliz Devemos manter as mesmas rotinas com as crianças nas férias? O pediatra Hugo Rodrigues responde! mais sobre "Quanto mais pequenina for a criança, mais ela precisa de rotinas", explica Hugo Rodrigues. Mafalda Braz, mãe de Carminho e Frederica, e Márcio Nogueira, autor do blogue 'O Melhor Pai do Mundo' juntam-se à conversa!