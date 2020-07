Vasco foi diagnosticado com cancro no pescoço aos seis anos e conta como a camisola do médico "mudou toda a sua vida"

Nuno Miranda tinha uma camisola com desenhos animados que fez Vasco Santos encarar a doença de forma diferente e, hoje, apresenta um conceito inovador de máscaras ilustradas. "Acho que o ambiente dos hospitais é muitas vezes demasiado informal", explica o médico do IPO.