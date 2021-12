Elixir de saúde de Joana Telles

Aumente o metabolismo e melhore a sua saúde com este elixir nutritivo

Rodelas de Curcuma fresca

Rodelas de Gengibte fresco

Canela a gosto

Sementes de cardamomo

2 copos de água

1 copo de bebida de aveia

Tudo a ferver

Adicionar depois folhas de chá preto e deixe repousar



Coe e beba este líquido dourado de pura saúde



Cardamomo - promove a sensação de saciedade e reduz a compulsão alimentar, além de promover a melhoria do humor

Curcuma - atua na melhoria dos sintomas de doenças inflamatórias intestinais, como colite e gastrite e auxilia no tratamento da osteoartrite

Gengibre - reforça a saúde digestiva e imunológica

Canela - fonte de antioxidantes

Pimenta preta - atua em sinergia com os restantes ingredientes e contribui com as suas propriedades anti-inflamatórias e digestivas

Chá preto - estimulante rico em antioxidantes

Anis - poderoso bactericida e facilitador da digestão

Retirado do Instagram de Joana Telles