Tarte de Maça inspirada em Gordon Ramsay

Ingredientes

100 g de açúcar

1/2 colher de chá de canela em pó

Pitada de noz-moscada

4 maçãs Granny Smith grandes com cerca de 1,3 kg

70 g de manteiga

500 g de massa de tarte doce

1 gema de ovo XL batida com duas colheres de chá de água

Descasque as maçãs e retire-lhes o caroço. Corte-as em cubos e coloque-os numa taça grande. Misture o açúcar com a canela e a noz-moscada e espalhe por cima dos cubos de maçã. Envolva bem a maçã no açúcar antes de derreter metade da manteiga, numa frigideira antiaderente, e acrescentar metade dos cubos de maçã cobertos de açúcar. Deixe fritar durante cerca de 5 minutos, em lume forte, até que os cubos de maçã fiquem dourados e caramelizados. Repita, na mesma frigideira, com o resto da manteiga, da maçã e do açúcar. Assim os cubos de maçã vão ficar crocantes e com o açúcar e a canela bem absorvidos.

Agora só precisa de forrar com a massa o fundo de uma forma, com cerca de 20 cm. Encha-a com os cubos de maçã caramelizados e já arrefecidos. Pincele as bordas da massa com água e cubra a tarte com um novo círculo de massa. Pressione bem nas bordas para colar a tampa à base de massa e fechar a tarte.

Bata à mão a gema de ovo com a água e pincele a cobertura da massa com esta mistura. Com uma faca, faça um leve corte em cruz na tampa da tarte para libertar o vapor do interior durante a cozedura. Polvilhe a tampa com açúcar e leve ao forno, pré-aquecido a 190 ºC, durante 35 a 40 minutos.

Quando a cobertura começar a ficar tostada e crocante, a sua tarte está pronta.