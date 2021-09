Tarte de Amêndoa com Caramelo

Utensílios:

Tigela, tacho de alumínio fundido, colher, rapa, etc.

Batedeira

Forma de tarte untada

Prato de vidro, liso e grande

Tempo de cozedura: 15 a 20 minutos

Tempo de preparação: 30 minutos

Forno a 200º

12 doses

MASSA

Ingredientes:

- 200gr de açúcar

- 200gr de farinha com fermento

- 150gr de margarina (amolecida)

- 4 ovos (inteiros)

Modo de confeção:

Preparar os ingredientes, untar a forma e ligar o forno.

Bater em creme a margarina com o açúcar até ficar esbranquiçada.

Adicionar os ovos um a um, batendo sempre, intercalando com a farinha, até se esgotarem os ingredientes.

Deitar metade da massa na forma, alisar com o rapa e vai ao forno a cozer. (Isto é uma tarte e, por conseguinte, não deve ficar muito alto) Repetir a operação para a restante massa.

Desenformar logo para o prato de serviço e começar a preparar o recheio.

MOLHO DE CARAMELO

Ingredientes:

- 400gr de açúcar

- 120gr de margarina

- 300gr de amêndoas palitadas

- 3 a 4dl de leite (mais ou menos)

Confeção:

Deitar a margarina a derreter no tacho a derreter levemente, seguidamente o açúcar e a amêndoa e, com uma colher grande, vai-se mexendo e virando a massa para que a amêndoa possa torrar sem queimar. (Este trabalho é feito com o lume alto, pois o açúcar tem que derreter para assim alourar)

Depois de estar com um tom alourado, vai-se deitando aos poucos o leite mexendo sempre para derreter tudo e ficar a correr em líquido.

Com a ajuda de uma concha, retira-se só um pouco de calda para cobrir os lados da tarte e depois vai-se distribuindo o recheio pelas duas tartes, tendo o cuidado de as deixar com uma bonita apresentação.