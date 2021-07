Gaspacho Andaluz

Ingredientes para 2 pessoas:

4 tomates bem maduros (aproximadamente 625 g)

50 g de miolo de pão de véspera

50 ml de água

100 g de pepino sem casca e sementes

75g de cebola

1 dente de alho

50 g de pimento vermelho

50 ml de azeite

25 ml vinagre de tomate

Sal e pimenta-preta q.b.

4 cubos de gelo para servir

Para servir:

Pimento vermelho, sem pele, picado q.b.

Pepino picado sem sementes q.b.

Cebola roxa picada q.b.

Presunto cortado em cubinhos q.b.

Croutons q.b.

Orégãos secos q.b.



Modo de preparação:



1. Regar o pão com a água. Retirar a pele e as sementes ao tomate. Retirar a pele ao pimento, com a ajuda de um descascador.



2. Colocar num liquidificador ou robot de cozinha, o pão demolhado, o tomate, o pepino, o dente de alho, a cebola e o pimento cortados em pedaços pequenos.



3. Temperar com sal, pimenta e o vinagre de tomate. Triturar muito bem.



4. Adicionar o azeite em fio e triturar a mistura novamente.



5. Se necessário rectificar os temperos.



6. Adicionar os cubos de gelo e servir com croutons, pepino, pimento, presunto e orégãos secos, a gosto.