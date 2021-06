Crakers no microondas

Ingredientes:

1. crackers de microondas

1 ovo PorSi

2 c. sopa de farelo de trigo VivaBem

1 c. sopa de sementes PorSi

ervas secas - oregãos ou ervas da Provence PorSi

especiarias - pimenta preta, paprica, curcuma

sal qb PorSi

Modo de Preparação:

Basta levar ao microondas durante 6 minutos e está feito. Pode fazer uma receita de hummus de beterraba com grão de bico, limão, sementes de sésamo, alho, água, pimenta, sal, cominhos e beterraba cozida e pode servir com as crakers.