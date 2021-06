Ingredientes:

- 500g Mascarpone;

- 5 c. de açúcar fininho;

- 4 Ovos;

- Chocolate em pó;

- Vinho do Porto Branco;

- Café;

- Biscoitos ‘palitos la reine’



Modo de preparação:

- Fazer o café e deixá-lo a arrefecer.

- Separam-se as gemas das claras.

- Às 4 gemas juntam-se as 5 colheres de açúcar e mexe-se muito bem!

- De seguida, mistura-se o Mascarpone.

- Depois de misturado o Mascarpone, coloca-se 2/3 colheres (no máximo!) de Vinho do Porto.

- Bater as claras em castelo, bem firmes e mistura-se.

(Mexer com uma colher de pau)

- Molhar os palitos de la reine no café e colocar na base da taça onde se vai colocar o tiramisu.

- Levar ao frigorifico para que arrefeça.

- Quando estiver frio, retira-se e polvilha-se com chocolate em pó.