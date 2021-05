Hambúrguer Vegetariano

Ingredientes:

1+ ½ Cháv. - Feijão Vermelho cozido

2 Cháv. - Quinoa cozida

1 Cháv. - Castanha do Pará/Brazil

1 Cháv. - Farinha de aveia

½ Cháv. - Salsa picada

1 grande - Cebola picada

3 dentes - Alho esmagado /picado

2 C/sopa - Azeite

2 C/sopa - Cenoura ralada

1 ou 2 - Cubo de legumes (100% vegetal)

2 C/sopa - Molho de soja

3 C/sopa - Levedura de cerveja

Q.b. - Sal

Modo de Preparação:

- Cozer a quinoa e o feijão separadamente. (pode usar feijão cozido, em frasco);

- Triturar a Castanha do Pará/Brazil;

- Refogar a cebola o alho e a salsa, em azeite;

- Adicionar o cubo vegetal, o molho de soja, a levedura de cerveja, o sal e a cenoura; Refogar durante 5 minutos, coberto com tampa;

- Juntar o feijão e quinoa e triturar tudo;

- Juntar a farinha de aveia e a Castanha do Pará/Brazil previamente triturada. Misturar bem com a mão ou uma espátula;

- Formar os hambúrgueres (pode usar utensílio próprio) e colocá-los em tabuleiro anti-aderente ou previamente untado com um pouco de azeite;

- Assar no forno a 180ºC durante 20 minutos. Montar o hambúrguer e servir com batata 'frita' no forno.