Tarte de Limão Merengada

INGREDIENTES:

150 g bolacha digestive

80 g manteiga sem sal

5 ovos M

1 lata leite condensado

2 limões (sumo+raspa)

175 g açúcar

PREPARAÇÃO:

1. Pré-aqueça o forno a 180º C.

2. Com a ajuda de uma picadora, triture as bolachas e junte a manteiga derretida no microondas.

3. Forre uma tarteira de fundo amovível com o preparado anterior calcando bem com os dedos. Leve ao frigorífico durante 20 minutos.

4. Separe as gemas das claras.

5. Numa tigela, misture bem as gemas, o leite condensado, o sumo de limão e a raspa de limão até ficar um creme macio e aveludado.

6. Bata as claras com o açúcar até formar um merengue.

7. Deite o preparado dos ovos e limão na forma e leve ao forno a 170º C durante 15 minutos. Retire e deixe amornar.

8. Cubra cuidadosamente com o merengue formando pequenos bicos com a colher.

9. Leve novamente ao forno durante 5 minutos para dourar o merengue.