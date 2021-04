Frango com Couve Lombarda

Ingredientes:

couve lombarda

frango

fatias de presunto

fatias de bacon, picado

cebolas brancas, picadas

cenouras, picadas

manteiga

sal

pimenta

azeite

knorr

Preparação:

1. Faz-se um refogado bem puxado junta-se um bocadinhos de bacon e põe-se o frango cortado ao bocados.

2. Deixa-se fritar e depois deita-se um pouco de vinho branco e caldo de galinha aos poucos.

3. Junta-se as folhas da couve e deixa-se estufar tudo devagarinho.

4. Estando pronto, forra-se uma forma com as folhas da couve, coloca-se o frango desossado, umas fatias de presunto muito fininhas e mais folhas de couve. Assim sucessivamente até a cima. Acaba-se com uma camada de couve.

5. Vai ao forno a cozer em Banho Maria.

6. Serve-se com o molho de estufar o frango.